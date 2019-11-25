«Умные» телевизоры от Nokia готовятся выйти на рынок

Nokia уже рассказали об одной из «фишек» своего нового детища — благодаря технологии Intelligent Dimming будет улучшено изображение черного цвета. Этого удалось добиться благодаря специальному программному алгоритму. Кроме этого телевизор получит встроенный саундбар от JBL с поддержкой технологий Dolby Audio и DTS TruSurround Sound, а экран с диагональю пятьдесят пять дюймов будет показывать изображение в 4К. Несколько изображений новых устройств уже были опубликованы порталом Digit.in.

Ожидается, что по цене новинка сможет составить конкуренцию аналогичным устройствам Xiaomi и Motorola. Их ценник варьируется в диапазоне 30-40 тысяч рублей.

Первыми оценить качество новых телевизоров Nokia смогут пользователи из Индии. Старт продаж намечен на начало декабря.