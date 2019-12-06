«Умные» счетчики начнут устанавливать летом 2020 года. Задержку раскритиковала Матвиенко

Эти сроки установлены федеральным законом, принятым в 2018 году, напомнили в «Россетях».

При этом компания занимается подключениями фирм и организаций, а также жителей частного сектора. Ответственность за потребителей в многоквартирных домах несут гарантирующие поставщики, уточнили в пресс-службе.

Ранее сегодня председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала задержку исполнения закона об установке «умных» счетчиков. По ее словам, ответственность должен нести министр энергетики Александр Новак или его заместители, сообщило РИА «Новости».

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Политик считает, что «хотя бы один замминистра должен за это отвечать».

«Ну накажите хотя бы одного показательно», — призвала Матвиенко, добавив, что сроки подготовки необходимых подзаконных актов сорваны.

Спикер Совфеда допустила, что правительство будет добиваться переноса сроков вступления закона об электросчетчиках в силу. Она заявила, что парламент не будет принимать соответствующий законопроект, так как «Федеральному собранию надоело прикрывать министерства и ведомства».