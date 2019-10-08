Умные «лежачие полицейские» могут появиться в России

В России уже в 2021 году могут появиться умные «лежачие полицейские». Благодаря системам фото и видеофиксации они смогут определять, когда стоит поднимать барьер.

«Соответствующий проект сейчас проходит экспертное обсуждение в рабочей группе НТИ „Автонет“. Если разработка будет одобрена, то пилотные регионы для ее внедрения могут озвучить уже в следующем году. На реализацию проекта может быть потрачено около восьми миллионов рублей», — рассказал ТАСС представитель НТИ «Автонет» Ярослав Федосеев.

Умный принцип работы дорожных неровностей позволит сохранить подвеску автомобиля и продлить срок ее службы на 40%, если водитель соблюдает правила. Это также сократит вредные выбросы, образующиеся при торможении и разгоне.

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«Лежачий полицейский» будет подниматься или опускаться в зависимости от скорости, с которой к нему приближается автомобиль. То есть, если водитель не нарушает скоростной режим, искусственная неровность перед ним не появится. Системой также можно управлять дистанционно, освобождая проезд для скорой помощи или других экстренных служб.

Первые опытные испытания барьеров уже проводились. По их итогам дорабатывается расстояние между камерой фиксации и «лежачим полицейским», поскольку внезапное появление неровности может привести к аварийной ситуации.