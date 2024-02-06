Технологии 06 февраля 2024, 18:54 Умные колонки заменят «Госуслуги» Глава Минцифры Шадаев: умные колонки со временем заменят портал «Госуслуги» РИА «Новости»

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Портал «Госуслуги» в будущем смогут заменить умные колонки с голосовым управлением. Об этом рассказал министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев, чьи слова привел телеканал «Звезда».

Пользователи будут получать любые услуги, начиная с записи в поликлинику и заканчивая сдачей экзамена на получение водительских прав. Все это будет делаться через голосовую колонку, подчеркнул Шадаев.

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«Я считаю, что скоро вообще, может, портала услуг не будет, вы будете услуги получать через голосовую колонку», — отметил министр.

Он также рассказал о планах ведомства внедрить в работу портала «Госуслуги» чат-бот на основе технологии GPT. Нейросеть дополнит функционал цифрового помощника робота Макса, сообщили «Известия».

Ранее для жителей Подмосковья упростили оформление социальной помощи на «Госуслугах». У пользователей появилась возможность воспользоваться калькулятором доходов.