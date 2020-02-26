    26 февраля 2020, 05:30

    Умные колонки обвинили в сборе личной информации

    Кирилл Фролов

    Умная колонка по желанию производителя может следить за пользователем. Об этом радио Sputnik рассказал участник Ассоциации руководителей служб информационной безопасности Александр Токаренко.

    По словам эксперта, любое воспроизводящее звук устройство можно превратить в микрофон. Динамик умной колонки для этого вполне подойдет.

    «Любая умная вещь будет следить за тем, кто ей пользуется, если это заложено программой», — добавил он.

    Также Токаренко скептически отнесся к кнопке отключения микрофона, установленной, например, на «Яндекс.Станции». По мнению эксперта, есть несколько групп, желающих приобрести данные от умной колонки. Это те, кто продает таргетированную рекламу, спецслужбы и преступники. У всех них, по его словам, «есть деньги, есть возможности и есть желание» получить информацию.

    Умная колонка — это мини-компьютер с голосовым помощником (Google Assistant, «Алиса» от «Яндекса», Amazon Alexa и другие). Устройство может проиграть музыку, сообщить о погоде и дорожном трафике, установить будильник, составить список задач или напоминаний и другие вещи.