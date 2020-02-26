Умные колонки обвинили в сборе личной информации

По словам эксперта, любое воспроизводящее звук устройство можно превратить в микрофон. Динамик умной колонки для этого вполне подойдет.

«Любая умная вещь будет следить за тем, кто ей пользуется, если это заложено программой», — добавил он.

Также Токаренко скептически отнесся к кнопке отключения микрофона, установленной, например, на «Яндекс.Станции». По мнению эксперта, есть несколько групп, желающих приобрести данные от умной колонки. Это те, кто продает таргетированную рекламу, спецслужбы и преступники. У всех них, по его словам, «есть деньги, есть возможности и есть желание» получить информацию.

Умная колонка — это мини-компьютер с голосовым помощником (Google Assistant, «Алиса» от «Яндекса», Amazon Alexa и другие). Устройство может проиграть музыку, сообщить о погоде и дорожном трафике, установить будильник, составить список задач или напоминаний и другие вещи.