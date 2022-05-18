Умные дома в России переведут на отечественные технологии

Системы умного дома в российских новостройках в ближайшее время будут проектироваться с применением отечественных технологий. Минцифры разрабатывает соответствующие стандарты, сообщили «Известиям» в ведомстве. Минпромторг подтвердил, что все необходимые для внедрения условия должны быть выполнены до июля 2023 года.

Российские технологии позволят внедрять передовые системы контроля за состоянием коммуникаций, ресурсами и безопасностью на стадии строительства жилых комплексов. В проект закладываются системы, которые могут обнаружить утечку, затопление или прорыв коммуникаций.

Также на стадии проектирования предусматриваются телекоммуникационные сети, с помощью которых можно подключить большое количество интеллектуальных систем и потребительских гаджетов.

Потребители уже сейчас проявляют большой интерес к системам умного дома, за последнее время значительно вырос спрос на колонки с голосовым ассистентом, которые являются хабом для подключения всех умных устройств в доме. Умные колонки могут объединить все интеллектуальные технологии в единую экосистему с дистанционным и голосовым управлением. Эксперты прогнозируют увеличение спроса на эти устройства в ближайшие годы.