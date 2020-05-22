«Умную» дорогу начали строить в Самаре

По данным телеканала «Царьград», дорога будет оповещать водителей о пешеходах, открытых люках и других потенциальных опасностях. Известно, что основой разработки станет нейросеть, которая сможет подсказывать ситуацию на дороге. Известно, что «в настоящее время на предмет работы элементов „умной“ дороги протестирован участок Московского шоссе от улицы Банной до выезда из города».