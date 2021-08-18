Умное устройство для контроля приема лекарств разработали в России

Компания «Живое дыхание» из Новосибирска при поддержке «Платформы НТИ» разработала IT-устройство, которое может контролировать прием лекарств и витаминов. Стоимость одной такой системы составляет около 10 тысяч рублей. Об этом сообщило издание «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу компании.

Как рассказал представитель «Платформы НТИ», это изобретение пригодится пожилым и людям с ограниченными возможностями.

«Если человек перестал принимать лекарства или нарушает график их приема, система оповестит об этом родственников пациента и других доверенных лиц. Цифровой ингалятор [с обратной связью] и картриджи для него уже зарегистрированы Росздравнадзором как медицинские изделия», — поделился информацией собеседник. Он добавил, что другие устройства системы сейчас находятся на финальной стадии тестирования.

Управлять гаджетами можно будет при помощи мобильного приложения. Если вовремя не выпить препарат, то на смартфон придет оповещение. В специальную таблетницу можно загрузить месячную норму лекарств.

По словам директора по развитию «Живого дыхания» Антона Мельникова, на разработку умной системы для контроля приема лекарств ушло более 370 миллионов рублей. Часть денег — 120 миллионов рублей — компания получила из Фонда развития интернет-инициатив.