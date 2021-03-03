03 марта 2021, 11:53
«Умная» система контроля за вывозом отходов появилась в Екатеринбурге
«Умная» система мониторинга начала контролировать вывоз мусора в двух районах Екатеринбурга. Об этом сообщил телеканал ОТР.
Пока система обслуживает 2,5 тысячи контейнерных площадки. После доработки ее внедрят и в других районах региона. Местный жители смогут использовать сервис при помощи мобильного приложения. В любое время у них будет возможность узнать, когда вывезут мусор по их адресу.
«Мы хотим управлять данным процессом, а не стоять перед фактом выполнения. Мы хотим в течение дня наблюдать выполнение наших графиков», — рассказал начальник контрольно-эксплуатационной службы ЕМУП «Спецавтобаза» Сергей Тесля.