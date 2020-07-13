Умер один из создателей Skype Тойво Аннус

Смерть наступила 12 июля «от неожиданной болезни», уточнила вдова в заявлении для прессы. Прощание пройдет в узком семейном кругу. Также на церемонии будут близкие друзья бизнесмена. Причину смерти Катя Аннус не уточнила.

История Skype началась в 2003 году. Мессенджер для аудио- и видеозвонков запустили бывшие сотрудники шведской телекоммуникационной компании Tele2 Никлас Зеннстрем и Янус Фриис. Приложение разрабатывали четверо эстонских программистов, среди которых был Тойво Аннус. Он возглавил первый офис Skype в Таллине и руководил местной командой разработчиков.

В 2005 году интернет-аукцион eBay приобрел Skype за 2,6 миллиарда долларов, разработчики заработали на сделке десятки миллионов. Аннус после этого активно инвестировал в другие бизнес-проекты.

В 2010 году Тойво Аннус был награжден эстонским орденом Белой Звезды пятой степени.