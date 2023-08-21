Технологии 21 августа 2023, 01:10 Умер один из создателей Photoshop Adobe: сооснователь компании Джон Уорнок умер на 83-м году жизни Adobe

Читать 360tv в

Умер один из основателей компании-разработчика программного обеспечения Adobe Джон Уорнок. Ему было 82 года. Информация об этом появилась на официальном сайте компании.

«Его видение и энтузиазм позволили компании Adobe создать такие новаторские разработки, как Illustrator, повсеместно используемый формат файлов PDF, а также Acrobat, Photoshop и Premiere Pro, определив эпоху настольных компьютеров и открыв творческий потенциал и возможности для миллионов людей», — сказано в письме генерального директора Adobe Шантану Нарайена к сотрудникам компании.

Реклама

О причинах смерти Уорнока пока не сообщалось.

В конце мая стало известно, что компания Adobe начала бесплатно продлевать лицензии пользователям из России. Возможность бесплатного продления получили владельцы российских банковских карт, которые не могли оплатить программу из-за санкций. Таким образом компания попыталась сохранить лояльность российских пользователей.