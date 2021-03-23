Перечислены способы, как улучшить работу Wi-Fi

Если качество сигнала Wi-Fi-роутера снизилось, есть несколько проверенных способов улучшить соединение. Самое простое — это перезагрузить устройство, сообщило издание «Главред».

Для перезагрузки роутер (он же сетевой маршрутизатор) нужно выключить и снова включить. Некоторые модели могут автоматически перезагружаться по расписанию. Эту функцию следует искать в настройках.

При установке роутера нужно подобрать подходящее место, чтобы толстые стены не блокировали сигнал.

Если роутер находится далеко от пользователя, можно купить ретранслятор сигнала (Wi-Fi-репитер). Это небольшое устройство, которое включается в розетку в той комнате, где сигнал слабый. Также есть репитеры для улучшения сотовой связи.

Кроме того, интернет может замедляться из-за работающих фоном торрентов и других приложений для обмена данными. Эти программы мог запустить и сосед, который подсоединился к Wi-Fi, подобрав простой пароль. В этом случае требуется сменить пароль для роутера.

Наконец, проблемы можно решить, заменив маршрутизатор на новое и более мощное устройство.