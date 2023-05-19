19 мая 2023, 09:47
Улучшенный портативный аппарат УЗИ представили в столице — Овчинский
Овчинский: в Москве резидент ОЭЗ представил обновленный портативный аппарат УЗИ
На форуме «Здоровье нации — основа процветания России» сотрудники научно-производственного объединения «Сканер» представили обновленный портативный аппарат для ультразвукового исследования (УЗИ). Теперь его можно хранить и перевозить в ударопрочном чемодан-кейсе. Об этом рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.
«Предприятие получило статус резидента „Технополис Москва“ в 2022 году и уже выпустило около 700 аппаратов УЗИ. Устройства полностью русифицировали и оснастили отечественным программным обеспечением», — подчеркнул он.
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Овчинский добавил, что новая портативная система предназначена для проведения УЗИ в экстренных ситуациях. Первые партии аппаратов планируют выпустить в июне этого года.
В свою очередь, продукцию «Сканера» используют в различных сферах медицины: акушерстве, кардиологии, онкологии, травматологии, педиатрии и других отраслях. Также эксперты заявили, что компания увеличит свое производство до двух тысяч аппаратов в год.
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