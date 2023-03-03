Технологии 03 марта 2023, 18:55 Украинские власти призвали цифровые платформы снять с продажи игру Atomic Heart Вице-премьер Украины Федоров потребовал бойкотировать игру Atomic Heart Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Правительство Украины направило письма руководителям ведущих компаний индустрии компьютерных игр с требованием снять с продажи игру Atomic Heart российской студии Mundfish. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Twitter.

«Вот официальные запросы запретить игру Atomic Heart», — отметил министр.

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Чиновник опубликовал копии писем в адрес Sony Interactive Entertainment, Sony Group, Microsoft и Valve Corporation.

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Украинские власти усмотрели в игре романтизацию коммунизма и российскую пропаганду.

Продажи Atomic Heart стартовали в ночь на 21 февраля. А через пять дней создатели компьютерной игры извинились за фрагмент из советского мультсериала «Ну, погоди!» и пообещали удалить его.

Сцену с аборигеном в музее из мультфильма, снятого в 1978 году, сочли расистской. Команда Mundfish извинилась перед игроками.