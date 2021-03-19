Эксперт по стрелковому вооружению Семен Федосеев заявил, что новая украинская снайперская винтовка «Ночной хищник» собрана из тех деталей, которые разработчики нашли на оружейных складах, написало РИА ФАН.

«Ствол винтовки — не что иное, как вкладной стволик от танковой пушки, который используется для учебных стрельб. Он не даст той точности, которая требуется от снайперского оружия», — заметил специалист.

Кроме этого, по мнению эксперта, оружейники соединили пулю калибра 12 миллиметров с гильзой от крупнокалиберного танкового пулемета Владимирова. Речь идет о еще советской разработке. «Новый» патрон не обеспечивает необходимую точность стрельбы.

Федосеев не верит в заявленную прицельную дальность «Ночного хищника». Он подчеркнул, что для стрельбы на четыре километра, необходима не только мощная оптика, но и идеальные условия.