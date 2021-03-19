facebook_pixel
    19 марта 2021, 10:10

    Украинская винтовка «Ночной хищник» является репликой старого оружия — эксперт

    Полина Петрова

    Эксперт по стрелковому вооружению Семен Федосеев заявил, что новая украинская снайперская винтовка «Ночной хищник» собрана из тех деталей, которые разработчики нашли на оружейных складах, написало РИА ФАН.

    Украинская винтовка «Ночной хищник» является репликой старого оружия — эксперт

    «Ствол винтовки — не что иное, как вкладной стволик от танковой пушки, который используется для учебных стрельб. Он не даст той точности, которая требуется от снайперского оружия», — заметил специалист.

    Кроме этого, по мнению эксперта, оружейники соединили пулю калибра 12 миллиметров с гильзой от крупнокалиберного танкового пулемета Владимирова. Речь идет о еще советской разработке. «Новый» патрон не обеспечивает необходимую точность стрельбы.

    Федосеев не верит в заявленную прицельную дальность «Ночного хищника». Он подчеркнул, что для стрельбы на четыре километра, необходима не только мощная оптика, но и идеальные условия.