29 августа 2023, 23:22
Украина создала наземные военные беспилотники
Business Insider: Украина при помощи США разработала новые наземные дроны
Украина при помощи США разработала и уже протестировала новые виды наземных дронов. Экспериментальные беспилотники планируют ввести в эксплуатацию уже в ближайшие недели, сообщило интернет-издание Business Insider.
«Украина заявила, что протестировала новый набор наземных дронов… экспериментальная технология включает турель удаленного управления и дрон со взрывным устройством», — отметили журналисты.
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Статью сопроводили фотографиями колесных и гусеничных машин с размещенными на них камерами, средствами обработки сигналов, установками для ведения огня, а также закрепленными минометными снарядами.
Ранее стало известно, что в составе ВМС Украины появилось отдельное подразделение морских беспилотных комплексов.
В середине августа ВСУ попытались атаковать корабли Черноморского флота морским безэкипажным катером. Морской беспилотник уничтожили огнем из бортового вооружения сторожевого корабля «Пытливый» и патрульного суда «Василий Быков».
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Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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