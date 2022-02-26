Украина отказалась от присоединения к российской энергосети

Министр экономики Украины Герман Галущенко подписал указ об отказе от присоединения к энергетической сети России. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

По словам Галущенко, «сегодня подписан приказ Минэнерго об отказе от присоединения к энергетической сети» РФ.

«Планирую обратиться к министрам энергетики европейских стран с призывом ускорить решение об объединении украинской энергетической системы с европейской», — добавил он.

Ранее в Киеве заявляли, что работа энергосистемы в тестовом режиме без параллельной работы с энергосистемами РФ и Белоруссии будет проверена с 24 по 26 февраля.

В конце 2021 года «Укрэнерго» сообщила, что консорциум европейских операторов систем подачи электроэнергии ENTSO-E провел ряд исследований. На их основании компания заявила, что объединенную энергосистему Украины можно синхронизировать с сетью Европы.