Около 84% компаний России имеют уязвимости IT-систем

Большая часть российских компаний несерьезно относятся к защите своих IT-систем. У 84% есть уязвимости, благодаря которым хакеры могут получить доступ к важнейшим данным, а каждую пятую организацию сможет взломать даже новичок.

Как сообщает газета «Известия», эксперты изучили защищенность информационных систем 19 крупных компаний из различных секторов бизнеса. Выяснилось, что у большинства из них существуют уязвимости.

В основном лазейки существуют из-за устаревших версий ПО, плохо настроенной сетевой инфраструктуры и операционных систем, а также отсутствия шифрования и двухфакторной аутентификации. При этом только 15% компаний планомерно ищут и устраняют уязвимости.

По словам специалистов, лучше всего защищены телеком-компании и банки. Они работают с большими массивами данных и их бизнес напрямую связан с IT-направлением.

Хуже всего приходится данным здравоохранения, образования, а также ресурсам муниципальных органов власти. Эти сферы чаще всего не имеют большого количества данных, интересных для киберпреступников. Кроме того зачастую финансирование безопасности их IT-систем сильно ограничено.

На днях стало известно, что данные миллиона водителей московского региона утекли в Сеть. В том числе их номера телефонов, VIN-номера и номера паспортов транспортных средств.