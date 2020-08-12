Около 84% компаний России имеют уязвимости IT-систем
Как сообщает газета «Известия», эксперты изучили защищенность информационных систем 19 крупных компаний из различных секторов бизнеса. Выяснилось, что у большинства из них существуют уязвимости.
В основном лазейки существуют из-за устаревших версий ПО, плохо настроенной сетевой инфраструктуры и операционных систем, а также отсутствия шифрования и двухфакторной аутентификации. При этом только 15% компаний планомерно ищут и устраняют уязвимости.
По словам специалистов, лучше всего защищены телеком-компании и банки. Они работают с большими массивами данных и их бизнес напрямую связан с IT-направлением.
Хуже всего приходится данным здравоохранения, образования, а также ресурсам муниципальных органов власти. Эти сферы чаще всего не имеют большого количества данных, интересных для киберпреступников. Кроме того зачастую финансирование безопасности их IT-систем сильно ограничено.
На днях стало известно, что данные миллиона водителей московского региона утекли в Сеть. В том числе их номера телефонов, VIN-номера и номера паспортов транспортных средств.