Apple: Google преувеличил укрозу уязвимостей iOS

Apple обнародовала отчет о недостатках системы безопасности iOS, которые позволяют взламывать устройства при посещении вредоносных сайтов. В компании заявили, что в своем исследовании Google преувеличил угрозу, которую несут эти уязвимости.

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«Публикация Google, выпущенная через полгода после выхода патчей для iOS, создает ложное впечатление „массовости эксплоитов“ для „слежки за частной жизнью целых популяций в реальном времени“. Это вселяет страх владельцам iPhone, что их устройства могут быть скомпроментированы, но такого никогда не было», — сказано в заявлении Apple.

В компании подчеркнули, что речь идет об узконаправленной, а не массовой атаке. Она коснулась менее десяти сайтов, которые содержали информацию для народа уйгуров (этническое меньшинство мусульман, проживающих в Китае).

Apple выяснила, что вредоносные сайты действовали в течение двух месяцев, а не двух лет, как заявляли в Google. Отмечается, что тогда, в феврале 2019, специалисты исправили недоработки за десять дней.

Ранее в августе специалисты Google Project Zero предупредили о ряде критических уязвимостей в iOS. В компании заявили, что в системе было 14 брешей, которые давали хакерам взламывать устройства Apple.