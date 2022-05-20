Россия уже отошла от потрясений после ухода с рынка многих крупных компаний. Люди переключились на отечественные бренды одежды, но с обувью ситуация сложнее. С техникой и электроникой поможет параллельный импорт, но кроме поставок нужно наладить и работу гарантийных сервисов. Об этом директор и основатель AWG и SkillStaff Александр Хачиян рассказал «360» на Российском интернет-форуме (РИФ).

Поезд в конце тоннеля

На РИФ Хачиян провел секцию «Ecom 2022: аналитика, тренды, „боли“ и решения». Он рассказал «360» о том, какие «боли» пришли на рынок в этом году.

«Год начинался с того, что мы все начинали видеть свет в конце тоннеля. Но оказалось, что это был поезд», — сказал Хачиян.

Многие бренды ушли, и это одна из «болей». На секции обсуждали импортозамещение, параллельный импорт, развитие торговых марок, как меняются цепочки поставок и конечная стоимость товаров.

«Если вспоминать март, сначала был конский рост цен ввиду скачка доллара, потом некая стабилизация. Если помните, массовая рассылка практически у всех ретейлеров была: „В связи с укреплением рубля скидка 20%“. <…> Сейчас вроде как стабилизировалось. У нас нет пустых полок, товарной ямы, запасы есть. Параллельный импорт увеличил сроки поставок, но это не такая боль, как если бы их вообще не было. Но многие компании заняли выжидательную позицию», — отметил Хачиян.

Большая часть рынка смотрит в будущее с оптимизмом. Компаний, которые полностью заморозили активы и прекратили инвестиции, не так много.

Бренды ушли, товары остались

Есть бренды, которые вышли из России, но их товары пока остались. Распродаются остатки. Закрытие монобрендовых магазинов — это «боль». Но в России хорошо развиваются собственные торговые марки, многие клиенты перешли к различным российским и белорусским дизайнерам одежды. С обувью чуть больнее, потому что тут найти замену сложнее.

«Наши покупатели очень хорошо переключились на отечественных [производителей]. Wildberries, Lamoda в этом хорошо помогают, проблем нет», — сказал Хачиян.

Источник фото: РИА «Новости»

Много опасений было, что пропадут гигиенические детские товары, те же подгузники. Но позже компании, заявившие об уходе, объявили, что сохранят поставки в сегменте, так как это значимые товары, и рынок выдохнул. Хотя это тоже дало отечественным производителям повод задуматься об импортозамещении.

«К примеру, „Магнит Косметик“ года два назад активно начал развивать собственные торговые марки в рамках косметики, и он сейчас является одним из лидеров по продажам не только в своей сети», — рассказал глава AWG.

Электроника и параллельный импорт

Электроника — самая большая «боль». Полного цикла в России нет.

«Мы умеем ее собирать, какие-то компоненты делать, но большая часть компонентов зависима от Китая и Тайваня. И Китай также болезненно смотрит на то, чтобы помогать России прямо очень явно обходить санкции», — сказал Хачиян.

Но страхи были вначале. Сейчас стало больше понимания ситуации, и есть поводы для оптимизма.

Источник фото: РИА «Новости»

«Неизведанность и отсутствие информации внушает больше страхов. Когда стало чуть больше ясности, стало понятно, куда идти», — отметил основатель AWG.

Хачиян рассказал, как повлияет параллельный импорт на доступность товаров, к которым привыкли.

«В первой волне параллельного импорта цены будут завышенные, но когда все это встанет на рельсы, цены станут прежними», — сказал директор AWG.

Но не вся сложная техника, которая подлежит гарантийному ремонту, например с заменой частей компонентов, до нас дойдет. Потому что уход производителя означает и прекращение поддержки гарантийных сервисов. Поэтому нужен крупный игрок, который наладит работу такой сети сервисов в России.

«А без гарантии как покупать?» — объяснил Хачиян.