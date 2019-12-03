Удвоился спрос на семейные тарифы по оплате связи, ТВ и интернета

Количество пользователей тарифов, позволяющих платить по единому тарифу за связь, интернет и ТВ за год выросло почти вдвое до шести-семи миллионов человек. С помощью конвергентных тарифов семья из трех человек может сократить расходы на 30%. В некоторых регионах России — до 50%.

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Об этом газете «Известия» сообщил руководитель проекта Content Review Сергей Половников. Его компания провела мониторинг и выяснила, что эти тарифы также выгодны операторам, которые таким образом привязывают пользователей к себе. Ведь отказаться от нескольких услуг сразу гораздо сложнее, чем отключить их по отдельности.

За год, с III квартала 2018 года, число пользователей, выбравших семейные тарифы, увеличилось до 6-7 миллионов человек.

Конвергентные тарифы предлагают крупнейшие российские компании связи. Условия пользования немного отличаются, но в целом они схожи. Как заявил изданию гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов, количество пользователей семейных тарифов будет увеличиваться, так как они выгодны обоим сторонам. Пользователи экономят на стоимости услуг, а компании связи — увеличивают средний чек.

Средняя семья из трех человек может сэкономить 29% при ежемесячной абонентской плате 1,24 тысячи рублей. В некоторых регионах, Хабаровский или Ставропольский край, Сахалин и область, экономия может достигнуть 40-47%.

При этом операторы связи утверждают, что увеличивать цены в ближайшее время не намерены.