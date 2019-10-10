Удобно и быстро. «Градпроработка онлайн» стала самым популярным интерактивным сервисом в Подмосковье

Самым популярным градостроительным онлайн-сервисом среди жителей Подмосковья стал портал «Градпроработка онлайн». Об этом сообщили в областном Комитете по архитектуре и градостроительству.

Источник фото: телеканал «360»

Всего к информационным онлайн-сервисам в градостроительной сфере жители Московской области обратились более 130 тысяч раз. Их три: «Градпроработка онлайн», «Стройка рядом с домом» и «Агроанализ». Данные ресурсы позволяют жителям региона не выходя из дома получать актуальную информацию о возможных градостроительных ограничениях на их земельных участках, строящихся объектах неподалеку от дома или о пересечении границ земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения.

«На сегодня польза сервисов очевидна: во-первых, это удобно, во-вторых, жители стали реже обращаться в профильные ведомства с запросами или очно, экономя свое время. Статистика говорит о сокращении количества официальных обращений по указанным темам в три раза», — рассказал председатель Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.

По его словам, самым популярным стал сервис «Градпроработка онлайн», на его долю пришлось порядка 70% запросов (90 тысяч), большее количество зафиксировано по городским округам: Раменский, Чехов и Дмитровский. На втором месте сервис «Стройка рядом с домом» — 25% или порядка 33 тысяч раз жители уточнили информацию о реализуемых объектах.

Сервис «Градпроработка онлайн» позволяет получить актуальную информацию о пересечениях границ земельного участка с зонами с особыми условиями использования территории, то есть о градостроительных ограничениях, а также видах его разрешенного использования в соответствии с утвержденными правилами землепользования и застройки. Благодаря этому еще на этапе планирования строительства правообладателю становится ясно, какие ограничения могут затрагивать земельный участок, к примеру, водоохранная зона или приаэродромная территория.

В результате сразу становится ясно, какие согласования и с какими уполномоченными органами при необходимости потребуются при получении разрешительной документации для выхода на стройку. Для того, чтобы воспользоваться сервисом, достаточно знать кадастровый номер земельного участка.

Сервис «Стройка рядом с домом» предоставляет сведения о проводимых строительных работах на интересующем земельном участке и в радиусе трех километров от него. С его помощью житель может получить информацию о функциональном назначении строящегося объекта, выданном разрешении на строительство и стадии его реализации. Для получения указанных сведений достаточно ввести адрес или кадастровый номер земельного участка в поисковой строке онлайн-сервиса, где отобразятся строящиеся объекты с приложением фотофиксации.

Сервис «Агроанализ» предоставляет сведения о пересечении границ земельного участка с землями сельскохозяйственного назначения, в том числе о пересечениях с особо ценными и мелиорируемыми сельскохозяйственными угодьями. Сервис также позволяет получить данные об удельном показателе кадастровой стоимости земельного участка по группе земель сельскохозяйственного назначения.