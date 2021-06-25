Удаляющий файлы вирус заразил сетевые хранилища Western Digital

Владельцы сетевых хранилищ Western Digital My Book Live и My Book Live Duo пожаловались на исчезновение файлов с накопителей. Компания не исключила, что причиной стал вирус, который атаковал устройства. Об этом говорится в заявлении на форуме Western Digital.

В комментариях пользователи заявили, что зараженные устройства сбрасываются до заводских настроек, что приводит к удалению всех данных, которые находились на жестком диске накопителей. При этом сброс происходит без вмешательства владельца. Кроме того, вирус меняет пароль для доступа к интерфейсу.

Компания призвала пользователей отключить накопители от Сети, чтобы защитить свои данные. Там напомнили, что в последний раз обновление прошивки устройств было в 2015 году.

«В настоящее время мы рекомендуем отключить My Book Live от Интернета, чтобы защитить данные на устройстве. Мы изучаем ситуацию и предоставим обновления, когда они будут доступны», — говорится в сообщении.

Пока Western Digital не сообщила, как будет решать проблему с накопителями. Сетевые хранилища My Book Live используются простыми пользователями для хранения файлов. Они подключаются к компьютеру через разъемы USB или Ethernet.