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    12 марта 2021, 05:39

    Специалист рассказал, что обязательно нужно удалить в смартфоне

    Екатерина Шамина

    Если телефон начал постоянно «подвисать», а приложения вылетать, то следует почистить оперативную память. В современных смартфонах это можно сделать не прибегая к посторонним приложениям.

    Специалист рассказал, что обязательно нужно удалить в смартфоне

    Чистку памяти телефона, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев, проще всего произвести через настройки.

    «Так как память в телефоне одна оперативная, а другая постоянная, то они разнесены в настройках. Достаточно часто память забивается медиафайлами из мессенджеров. Для этого можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках», — советует эксперт.

    В разделе оперативной памяти нужно очистить кэш работающих приложений. Периодически удалять историю в браузере — cookie, историю запросов, файлы, разрешения для сайтов.

    Специалист советует не оставлять работу в фоновом режиме сразу нескольких приложений, это может тормозить работу смартфона.

    Также вернуть телефону скорость могут приложения, которые можно скачать в AppStore или Google Play. Однако софт следует выбирать внимательнее, есть риск подхватить рекламный вирус.