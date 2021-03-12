Специалист рассказал, что обязательно нужно удалить в смартфоне

Если телефон начал постоянно «подвисать», а приложения вылетать, то следует почистить оперативную память. В современных смартфонах это можно сделать не прибегая к посторонним приложениям.

Чистку памяти телефона, рассказал агентству «Прайм» доцент кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александр Тимофеев, проще всего произвести через настройки.

«Так как память в телефоне одна оперативная, а другая постоянная, то они разнесены в настройках. Достаточно часто память забивается медиафайлами из мессенджеров. Для этого можно отключить автоматическую загрузку медиафайлов в настройках», — советует эксперт.

В разделе оперативной памяти нужно очистить кэш работающих приложений. Периодически удалять историю в браузере — cookie, историю запросов, файлы, разрешения для сайтов.

Специалист советует не оставлять работу в фоновом режиме сразу нескольких приложений, это может тормозить работу смартфона.

Также вернуть телефону скорость могут приложения, которые можно скачать в AppStore или Google Play. Однако софт следует выбирать внимательнее, есть риск подхватить рекламный вирус.