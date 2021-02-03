В Instagram стало возможным восстановить недавно удаленные публикации

В Instagram появилась функция, которая позволяет восстановить недавно удаленные публикации и stories.

«Сегодня мы представляем функцию „недавно удаленное“, которая поможет управлять вашим контентом. Мы знаем, что люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram», — говорится в заявлении пресс-службы платформы.

Публикацию в stories пользователь сможет восстановить в течение суток с моменты удаления, а остальные посты будут храниться до 30 дней.

Помимо этого, сервис усилил меры защиты. Теперь для удаления той или иной публикации, социальная сеть будет запрашивать дополнительное подтверждение.

Telegram добавил возможность импортировать историю чатов из WhatsApp. Для потенциальных пользователей мессенджера это сделает переход из одного приложения в другое гораздо проще. Эксперт рассказал «360», как работает эта функция, и почему она не такая инновационная, как могло показаться.