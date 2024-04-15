Технологии 15 апреля 2024, 14:21 Ученый РАН Эйсмонт: «Ангару-А5» модифицируют для многоразового использования

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Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт заявил, что тяжелую ракету «Ангара-А5» планируют модифицировать для многоразового использования. Соответствующая задача уже поставлена, отметил эксперт в эфире программы «Сегодня утром».

«Эти технологии, которые сейчас собираются применить, разработаны достаточно отчетливо для того, чтобы воплотить это в железе», — добавил Эйсмонт.

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По его словам, в настоящее время конструкторы определяют период для оптимальной реализации проекта по модернизации аппарата. Однако пока вопрос не стоит на повестке дня, добавил сайт телеканала «Звезда».