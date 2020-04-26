Ученый призвал думать логически и не верить в теорию о распространении коронавируса по 5G

Теория о том, что коронавирус может распространяться по сетям 5G, не более чем выдумка. Так считает российский ученый Евгений Хоров. Он призвал не верить подобным слухам и думать логически.

️«В настоящий момент отсутствуют какие-то убедительные доказательства того, что излучение от электронного оборудования беспроводной связи — сотовых сетей, сетей Wi-Fi — причиняет какой-то вред человеку», — заявил агентству ТАСС глава лаборатории беспроводных сетей Института проблем передачи информации РАН Евгений Хоров.

По его словам, любой человек, который помнит хотя бы курс физики в школе, до этого и сам может додуматься.

Истерия вокруг технологии 5G началась в Великобритании в начале апреля, тогда несколько вышек сотовой связи испортили вандалы. Некоторые увидели в этом связь с заболевшими COVID-19 — якобы люди, которые жили рядом с этими станциями, заразились коронавирусом. Такую необычную версию поддержали блогеры, среди которых и российская звезда интернета Виктория Боня. В своем Instagram она предположила, что коронавирусом устрашают для того, чтобы потом вакцинировать и внедрить чипы в людей.