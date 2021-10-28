Ученый предрек появление роботов, которые будут следить за детьми

Роботы-помощники с высоким интеллектом появятся в домах россиян через 10 лет. Они будут следить за детьми и охранять жилище. Таким прогнозом с РИА «Новости» поделился руководитель лаборатории робототехники Центра компетенций НТИ «Технологии компонентов робототехники и мехатроники» Артур Шимановский.

«Через 10 лет в наши дома войдут высокоинтеллектуальные сервисные роботы, <…> роботы-партнеры для самых маленьких с функцией мониторинга состояний ребенка. Также в домах россиян появятся умные роботы-охранники, которые обеспечат безопасность квартиры, дома или участка», — рассказал ученый.

По словам Шимановского, в ближайшие годы роботы станут значительно умнее. Они будут быстро принимать правильные решения и научатся передвигаться по любым поверхностям. Ученый добавил, что роботы также получат новые аккумуляторы и станут более автономными. Шимановский предположил, что будущее за гусеничными и колесными роботами, а андроиды в ближайшие 10 лет не появятся точно.

Накануне крупные российские компании подписали Кодекс этики искусственного интеллекта, в котором зафиксировали принципы ориентированности систем ИИ на человека.