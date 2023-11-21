Технологии 21 ноября 2023, 16:28 Ученый Амелин заявил о создании дрона со способностью искать людей в лесу по крику

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Ученые и спасатели из Северной столицы разработали дрон, который способен находить потерявшихся в лесу людей по крику. Об этом сообщил «Санкт-Петербург» со ссылкой на данные директора научно-образовательного центра СПбГУ «Математическая робототехника и искусственный интеллект» Константина Амелина.

По его словам, устройство распознает звуки, которые издает потерпевший, отделяя их от журчания воды, шума листвы и ветра. Определить уникальность природы человеческого голоса помогает работа с оперными певцами.

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Дрон уже прошел испытания на тестовых площадках, добавил Амелин. Активное использование технологии планируют начать летом 2024 года.