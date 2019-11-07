  • Ученые заново измерили радиус протона. Данные противоречат Стандартной модели

    07 ноября 2019, 00:43

    Кирилл Фролов

    Группа американских ученых при участии физиков из России и Армении заново измерила диаметр протона. Для этого использовалась новая, более точная методика рассеяния электронов. Результаты значительно отличаются от предсказаний Стандартной модели, сообщил Phys.org.
    Ученые заново измерили радиус протона. Данные противоречат Стандартной модели

    Эксперименты проводились в лаборатории Томаса Джефферсона при Минэнерго США.

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    Радиус протона и ранее измеряли с помощью рассеяния электронов — обстреливая частицы пучками электронов. Также применялась атомная спектроскопия — изучались сдвиги в спектре протонов при их взаимодействии с электронами и мюонами.

    Первый метод давал значение радиуса протона 0,897 фемтометра, второй — 0,8768 фемтометра. В 2010 году с помощью мюонной методики замеров получили радиус 0,84184 фемтометра, что могло говорить о том, что мюоны по другому взаимодействуют с протонами, нежели электроны. Это открывало бы окно в «новую физику», в которой существует пятая, неизвестная ранее сила природы.

    Последний эксперимент по рассеянию электронов отличается от предыдущих более высокой точностью. На ускорителе непрерывных электронных пучков CEBAF в Лаборатории Джефферсона охлажденный газообразный водород обстреливали электронами с энергией 1,1 и 2,2 ГэВ.

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    Радиус протона, измеренный по новой методике, оказался равен 0,831 фемтометра.

    Это согласуется с мюонным экспериментом и подтверждает отсутствие пятой силы природы.

    Однако размеры частицы оказались почти на 10% меньше, чем предсказывает Стандартная модель — теория, описывающая электромагнитное, сильное и слабое взаимодействие элементарных частиц.

    Как надеются ученые, дальнейшие опыты на CEBAF с использованием дейтерия приблизят их к разгадке этого противоречия.