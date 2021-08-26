Ученые заявили, что внеземная жизнь может существовать на экзопланетах нового класса

Астрономы выявили новый класс экзопланет, которые сильно отличаются от Земли, но могут поддерживать жизнь на своей поверхности. Как сообщило издание Phys.org, новое открытие может ускорить поиск жизни за пределами Солнечной системы.

Раньше астрономы старались найти планеты, которые похожи на Землю по многим показателям. Это размер, температура, состав атмосферы. Но ученые из Кембриджского университета считают, что есть и более важные критерии.

Новый класс планет, который они обнаружили, называется «Гайкеи». Их поверхность достаточно горячая, она покрыта океаном, а атмосфера на них богата водородом. Таких планет может быть гораздо больше, чем подобных Земле.

По мнению исследователей, после обнаружения новых экзопланет вполне реально найти жизнь в космосе уже в ближайшие два или три года. В океанах на горячих планетах могут существовать как минимум микробы.

За все время изучения космоса за пределами Солнечной системы удалось обнаружить тысяч планет. Большинство из них по размерам сопоставимы с Землей или даже больше ее. Чаще всего их поверхность скалистая или покрыта льдом.

Более мелкие планеты обычно горячие. Долгие годы считалось, что на них невозможна жизнь, но теперь ученые уверены в обратном. Астрономам предстоит изучить каждую из них и рассчитать, насколько близко от звезд расположены экзопланеты. Это поможет выяснить, что происходит на их поверхности — и возможно ли там существование жизни.

Рассуждениями о внеземной жизни недавно удивила своих поклонников актриса Вера Сотникова. Неизвестно, говорила она ради шутки или всерьез. Но в эфире телевидения артистка действительно заявила: она знает, что инопланетяне уже жили на Земле. Просто испугались пандемии коронавируса и около года назад срочно вылетели домой.