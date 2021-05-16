Ученые заявили о способности человека к обучению эхолокации

При должном усердии человек может обзавестись способностью к эхолокации, считают ученые из Японии. В исследовании приняли участие 15 добровольцев.

Всем участникам исследования были выданы специальные устройства, издававшие высокочастотные сигналы, говорится в материале Express. После этого добровольцам нужно было примерно идентифицировать предмет и факт движения.

Испытуемые лучше всего справились с вращающимися цилиндрами, тяжелее давались стационарные объекты.

Дальнейшие эксперименты с этим прибором и его усовершенствование могут улучшить жизнь людей с нарушениями зрения, указано в материале. Изучение эхолокации, как отмечается, поможет больше понять человеческий мозг.

«Изучение того, как люди могут приобретать новые способности распознавания окружающей среды с помощью звуков, может привести к пониманию гибкости человеческого мозга», — уверен один из авторов исследования.

Врачи из клинической больницы № 2 в Тюмени вернули слух 43-летнему пациенту, который он почти утратил из-за хронического гнойного отита. Медики реконструировали барабанную перепонку, которую сформировали из тканей пациента. У него вырезали из хрящевой ткани ушной раковины лоскут и сформировали из него новую барабанную перепонку.