Ученые выявили взаимосвязь между иммунитетом и эволюцией

По словам одного из авторов исследования Хорхе Домингес-Андрес, сегодня жизнь людей намного длиннее, чем в древности и поэтому начали проявляться воспалительные и аутоиммунные заболевания о которых наши предки не знали, потому что не доживали до этого возраста. Но при этом именно их ДНК под влиянием внешних инфекций мутировало таким образом, чтобы защитить их от внешних инфекций, но при этом это привело к аутоиммунным заболеваниям.

«Как будто существует баланс — люди эволюционировали, выстраивая защиту от патогенных микроорганизмов, но это делало их более чувствительными к новым болезням», — пояснила эксперт. Она отметила, что вместе с защитой от внешних факторов, которая уже встроена в наши гены, сегодняшнее поколение приобрело и проблемы.

В качестве примера она привела население Африки, среди которого некоторые жители имеют иммунитет к укусам малярийного комара. При этом они же в старости склонны к сердечно-сосудистым заболеваниям.

Изменения происходят и сейчас. По мере того, как люди уходят от обычной пищи к фастфуду и полуфабрикатам, у них начинает проявляться диабет второго типа.