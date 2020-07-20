Ученые выяснили состав вакцины XIX века от оспы

Вакцинация позволила полностью победить вирус оспы только в 80-е годы XX века. В состав препарата входит штамм возбудителя, который позволяет организму человека выработать антитела. Борьба с оспой началась еще в конце XVIII века и продолжалась с переменными успехами.

Во время Гражданской войны американские власти смогли полностью побороть это заболевание в стране. Современные ученые выяснили, где врачи того времени брали штаммы вируса, чтобы ставить прививки своим современникам. Об этом говорится в статье журнала Genome Biology.

Изначально идею вакцинации предложил английский врач Эдвард Дженнер. В конце XVIII века он заметил, что доярки практически не болели оспой. Выяснилось, что животные переносили более легкую форму этого заболевания. От контакта с коровой у женщин формировался иммунитет. Тогда же медики начали прививать людей штаммами вируса, взятыми от животных. Но до последнего времени не было известно, какой именно вакциной оспу смогли победить американцы.

Генетический материал для воссоздания вирусов специалисты взяли с медицинских инструментов, которые хранятся в музее Мюттера. Из полученного генома ученые смогли выявить, что еще в конце XIX века врачи использовали штаммы вируса коровьей оспы. На царапину или порез на коже наносили гной или струпья животного.

Авторы материала отметили, что для формирования иммунитета штамм вируса должен быть близок к тому, который вызывает заболевание. Однако полученные материалы от коров были достаточно далеки от возбудителя человеческой оспы. Тем не менее иммунитет у вакцинированных пациентов все же формировался. По словам ученых, это объясняется низкой мутацией двух этих видов вирусов.

Как отметил руководитель исследования генетик Хендрик Пойнар, результат проведенной работы показал важность изучения разнообразия вирусных штаммов из дикой природы.

«Мы до сих пор не знаем, какие из них могли бы обеспечить перекрестную защиту от широкого спектра вирусов, таких как грипп или коронавирусы», — заявил он.

Авторы отметили, что современные методы исследования экспонатов медицинских музеев позволят получить еще больше интересной и необходимой информации.