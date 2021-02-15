Ученые выдвинули новую теорию уничтожения динозавров

Динозавры вымерли после столкновения Земли с неизвестным космическим телом, которое оставило после себя кратер Чиксулуб у побережья Мексики. Считалось, что это был гигантский астероид. Но сейчас появилась теория, что причиной смерти древних ящеров стала длиннопериодическая комета. Об этом говорится в исследовании ученых Гарвардского университета, опубликованном в журнале Scientific Reports.

Источником комет, которые движутся по вытянутым орбитам, является облако Оорта, гипотетическая область Солнечной системы. Именно там формируются ядра долгопериодических комет.

Исследователи для подтверждения своей теории использовали гравитационное моделирование. Они выяснили, что значительная часть комет из облака Оорта сбивается с орбиты гравитационным полем Юпитера.

Гигант меняет путь их следования и отбрасывает их ближе к Солнцу, где кометы разламываются на осколки.

«Это называется приливным разрушением, когда большая комета распадается на множество более мелких частей. И, что особенно важно, на обратном пути к облаку Оорта существует повышенная вероятность того, что один из этих фрагментов упадет на Землю», — заявил автор теории астрофизик Амир Сирадж.

Подсчеты ученых показали, что шансы столкновения долгопериодических комет с Землей оказались в 10 раз выше, чем считалось ранее. Эту теорию подтверждают и остатки осколков, найденные в кратере. Они состоят из углеродистых хондритов — это основной материал долгопериодических комет.

Ранее считалось, что убивший динозавров метеорит прилетел на Землю из пояса между Юпитером и Марсом. Но среди астероидов немногие целиком состоят из углеродистых хондритов.

Кроме того, остатки этого вещества находили и в других древних кратерах, которые оставили после себя кометы миллионы лет назад. Речь идет о кратерах Вредефорт в Южной Африке и Жаманшин в Казахстане. По словам ученых, время столкновений подтверждает их расчеты по частоте выхода комет из облака Оорта.