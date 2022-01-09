Ученые вычислили профессии, которые в будущем заменит искусственный интеллект

Технология искусственного интеллекта (ИИ) постепенно начинает выполнять все больше функций. В будущем, по мнению ученых, это приведет к расслоению общества по уровню зарплат в разных сферах деятельности. Институт оценки рынка труда и политики образования Швеции выяснил, какие профессии скоро заменит ИИ.

Искусственный интеллект может заменить не только неквалифицированный персонал, но и ряд врачей, считает ортопед из Дандерюдской больницы Макс Гордон. К примеру, рентгенологов, привело издание Dagens Nyheter мнение Гордона.

По его словам, ИИ может сделать эту работу мгновенно, это позволит сократить количество рабочих мест с трудоемкими задачами в отрасли, где сейчас имеется дефицит персонала.

Многое указывает на то, что ИИ будет играть все более важную роль в здравоохранении будущего, отметил ортопед.

ИИ, по его мнению, могут внедрить в такие области, как гинекология и неотложная помощь. Это позволит сократить нехватку медсестер.

Технологии в будущем смогут заменить фотомоделей, бухгалтеров, операторов станков в полиграфии, деревообработке, химической и металлургической отраслях, считают авторы исследования. Также, по их мнении, ИИ справится с работой кассиров и продавцов, сможет заменить младший персонал в сельском хозяйстве, машинистов, уборщиков, монтеров, сварщиков, младший административный персонал, водителей, строителей, почтальонов и лесников.

В 2022 году на рынке труда сохранится повышенный спрос на курьеров, представителей IT-сферы и врачей. Представители этих профессий могут также рассчитывать и на повышение зарплаты. При этом работодатели будут выдвигать повышенные требования к соискателям. «360» выяснил, кого еще из специалистов ждет увеличение оплаты труда.