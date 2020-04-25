Ученые вычислили предел вязкости жидкостей

Жидкости становятся более вязкими при охлаждении и менее вязкими при нагревании. Ранее считалось, что предел вязкости, при котором вещество остается в жидком агрегатном состоянии, не начав кипеть, можно узнать лишь на практике, проводя долгие опыты при различном давлении и температуре.

Кроме того, вязкость сильно зависит от структуры самой жидкости. Нобелевский лауреат Стивен Вайнберг отмечал, что рассчитать в теории вязкость воды так же сложно, как вычислить фундаментальные физические константы, сообщил Phys.org.

Несмотря на это, физикам-теоретикам это наконец удалось. Траченко отметил, что значение минимальной вязкости для всех жидкостей оказалось «простым и универсальным».

Используя уравнение, можно, например, рассчитать параметры для жидкостей сверхнизкой вязкости, которые используются в различных химических и промышленных процессах.