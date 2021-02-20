Ученые впервые успешно клонировали хорька вымирающего вида. Видео

Американские ученые впервые смогли успешно клонировать особь вымирающего вида — черноногого хорька. На сайте Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США сообщили, что клонированного зверька назвали Элизабет Энн.

Клонированный хорек появился на свет в декабре прошлого года. По словам ученых, процедуру клонирования они смогли произвести с помощью замороженных генов животного, умершего более 30 лет назад.

В результате эксперимента, как отметили в Службе, были выведены два хорька, но выжить смогла только одна особь.

Ученые выразили обеспокоенность тем, что у новых клонированных хорьков не будет генетического разнообразия, а это сделает зверьков более восприимчивыми к некоторым заболеваниям.

Этот опыт может быть использован для дальнейшего сохранения и улучшения окружающей среды, заявил ведущий ученый некоммерческой природоохранной организации Revive & Restore Бен Новак по результатам успешного эксперимента.

В прошлом году в США клонировали лошадь Пржевальского, умершую более 20 лет назад. На протяжении всего времени ее гены хранили в морозильной камере. Жеребенок по кличке Курт, названный в честь патолога и генетика Курта Бениршке, появился на свет в начале августа в зоопарке Сан-Диего в Калифорнии. Это клонирование лошади Пржевальского стало первым за последние 17 лет.