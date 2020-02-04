Ученые в Севастополе разработали беспилотник для измерения водных глубин

Изобретение испытали в карьере Инкерман и бухте Голландия.

Пресс-служба вуза сообщила, что «на аппарате можно размещать любое измерительное устройство», управлять беспилотником «можно как автоматически, так и с помощью пульта», он «может работать на воде до трех часов».