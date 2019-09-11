Ученые в России начали разработку модемов для сетей 6G
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Разработка ведется на базе лабораторий Высшей школы прикладной физики и космических технологий ИФНИТ Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ).
Специалисты планируют использовать для сетей нового поколения вышки 5G. Это поможет снизить стоимость внедрения данной технологии. В настоящее время модем испытывают в условиях, которые максимально приближены к реальным.
Как рассказали газете «Известия» ученые, в пятом поколении сотовых сетей происходит процесс перехода к использованию более высоких частот (20, 60 и 90 ГГц). Пока данный диапазон остается относительно свободным, но уже скоро он окажется сильно загружен. Поэтому для 6G нужно искать другое решение.
Так, специалисты собираются использовать многочастотные сигналы. Они могут эффективно работать в сложных условиях. Такая идея может быть реализована с помощью изменения формы сигналов.