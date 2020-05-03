Ученые указали на места поиска внеземной жизни

В выводах авторы исследования пояснили, что в эллиптических галактиках действительно находится большое количество звезд и планет сферического типа. Однако еще в момент формирования такого вида галактик из квазаров там был огромный уровень радиации, который выжигал все. Даже если там начинала формироваться жизнь, то она погибла.

Также излучение подавляло формирование планет, где могла формироваться жизнь, и превращало их в газовые гиганты.

Эти выводы опровергают статью пятилетней давности, в которой утверждалось, что в эллиптических галактиках вероятнее найти жизнь, чем в спиральных, наподобие Млечного Пути, где сейчас живем мы. Земля в той статье рассматривалась как исключение, которое появилось в связи с уникальным стечением обстоятельств.