Ученые США создали робота, которого не надо подзаряжать

По данным «ПолитРоссии», прототипом устройства стали растения и животные, конечности которых напоминают пружины. Благодаря этому робот может двигаться без энергии. По данным исследователей, их изобретение уже научилось подниматься по лестнице.

Уточняется, что разработка особенно полезна для тех, кто разрабатывает небольшие устройства, в которых не умещается батарея.