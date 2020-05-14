Ученые США научились моделировать кровеносную систему человека

Новый симулятор способен создать 3D-модель для всей артериальной системы пациента в виртуальной реальности. По данным ученых, новый аппарат поможет при лечении больных с сердечно-сосудистыми патологиями.

На данный момент ввести симулятор в систему здравоохранения сложно, так как с ним нелегко работать. Он требует дополнительного обучения медиков.