14 мая 2020, 17:54
Ученые США научились моделировать кровеносную систему человека
Инженеры-биомеханики из Университета Дьюка спроектировали и разработали симулятор, позволяющий моделировать кровеносную систему человека на субклеточном уровне. Об этом сообщил сайт «Русская планета» со ссылкой на иностранное издание.
Новый симулятор способен создать 3D-модель для всей артериальной системы пациента в виртуальной реальности. По данным ученых, новый аппарат поможет при лечении больных с сердечно-сосудистыми патологиями.
На данный момент ввести симулятор в систему здравоохранения сложно, так как с ним нелегко работать. Он требует дополнительного обучения медиков.