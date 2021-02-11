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    11 февраля 2021, 03:38

    Ученые создали зарядку, которой нужно человеческое тепло

    Кирилл Фролов

    Команда исследователей из США представила компактное зарядное устройство, которое вырабатывает ток благодаря теплу человеческого тела. Напряжения хватает, чтобы питать электронные часы или фитнес-трекер.

    Ученые создали зарядку, которой нужно человеческое тепло

    Зарядка сделана из эластичного материала, который может самостоятельно восстанавливать свою форму при повреждении. Также это устройство полностью перерабатывается и не требует подзарядки от сети.

    Зарядное устройство представляет собой миниатюрный термоэлектрогенератор. Он состоит из эластичного полиэтиленамина, в который встроены тонкие термоэлектрические чипы. Они соединяются между собой с помощью жидкого металла. Прототип устройства представили в двух видах — кольца и браслета.

    На каждый квадратный сантиметр кожного покрова оно может генерировать напряжение около одного вольта. По подсчетам ученых, во время прогулки такая зарядка-браслет сможет вырабатывать около пяти вольт — больше, чем батарейки электронных часов.

    Проект выполнила команда из Университета Колорадо в Боулдере под руководством Сяо Цзяньляна — доцента кафедры машиностроения в этом вузе.

    Термоэлектрические генераторы существуют уже давно. Они представляют собой спайку двух проводников или полупроводников (термопара), концы которых находятся при разной температуре. За счет теплового движения электронов в цепи возникает ток. Мощность такого устройства невелика, однако первые гаджеты уже появились в продаже.