Ученые создали зарядку, которой нужно человеческое тепло

Команда исследователей из США представила компактное зарядное устройство, которое вырабатывает ток благодаря теплу человеческого тела. Напряжения хватает, чтобы питать электронные часы или фитнес-трекер.

Зарядка сделана из эластичного материала, который может самостоятельно восстанавливать свою форму при повреждении. Также это устройство полностью перерабатывается и не требует подзарядки от сети.

Зарядное устройство представляет собой миниатюрный термоэлектрогенератор. Он состоит из эластичного полиэтиленамина, в который встроены тонкие термоэлектрические чипы. Они соединяются между собой с помощью жидкого металла. Прототип устройства представили в двух видах — кольца и браслета.

На каждый квадратный сантиметр кожного покрова оно может генерировать напряжение около одного вольта. По подсчетам ученых, во время прогулки такая зарядка-браслет сможет вырабатывать около пяти вольт — больше, чем батарейки электронных часов.

Проект выполнила команда из Университета Колорадо в Боулдере под руководством Сяо Цзяньляна — доцента кафедры машиностроения в этом вузе.

Термоэлектрические генераторы существуют уже давно. Они представляют собой спайку двух проводников или полупроводников (термопара), концы которых находятся при разной температуре. За счет теплового движения электронов в цепи возникает ток. Мощность такого устройства невелика, однако первые гаджеты уже появились в продаже.