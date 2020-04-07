Ученые создали туалет, выявляющий появление болезней

На ручке смывателя установлен сканер отпечатка пальцев. Он определяет, кто пользуется туалетом.

Систему можно смонтировать на уже установленный туалет. «Умный туалет» способен выявить любое заболевание, пишет сайт «Русская планета». На устройстве присутствуют тест-полоски, которые обнаруживают контрольные показатели здоровья организма в моче.