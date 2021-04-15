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    15 апреля 2021, 15:00

    Ученые создали способного к самообучению робота

    Дарья Морозова

    Ученые Калифорнийского университета в Беркли создали двуногого робота, который сейчас учится самостоятельно ходить. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Разработке дали имя «Кэсси». Робот способен к самообучению, таким образом он сейчас учится самостоятельно передвигаться. Его конечности сейчас присоединены к удерживающей раме, и он способен выполнять задачи, которые дают ему научные сотрудники.

    В дальнейшем его обучение ускорится за счет моделирования в виртуальном мире.