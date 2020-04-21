21 апреля 2020, 16:04
Ученые создали микрочип для выявления в крови антител к COVID-19
Американские и швейцарские ученые совместно разработали микрочип, позволяющий выявлять в крови людей антитела к коронавирусной инфекции. Об этом написала «Газета.ru».
Новое устройство способно обнаружить не только тех, кто заражен на данный момент, но и кто был подвержен коронавирусной инфекции ранее.
В данном микрочипе содержатся CoV и MERS-CoV, а также самые распространенные респираторные вирусы. Исследователи оценили эффективность разработки на плазме людей, переболевших COVID-19.