Ученые создали комнату для зарядки смартфонов и ноутбуков по воздуху

Исследователи из Токийского и Мичиганского университетов смогли разработать метод передачи энергии по воздуху. С его помощью можно превращать в зоны беспроводной зарядки целые здания.

Демонстрационным образцом стала небольшая комната размером 3×3×2 метра. В ее стенах ученые расположили конденсаторы, которые создают два трехмерных магнитных поля, покрывающие весь объем комнаты. Мощность подачи энергии от них составила не менее 50 ватт, сообщил TJ.

Создаваемый резонанс позволяет полям не терять много мощности на расстоянии несколько метров. По словам создателей, КПД комнаты составляет 37%. Чтобы использовать энергию полей, на устройства нужно установить компактные магнитные катушки.

Ученые отметили, что поместили в комнату анатомические манекены и установили, что система беспроводной передачи энергии не нагревает биологические ткани и не создает помех для работы электроники. Таким образом, эта комната не превышает рекомендаций американской Федеральной комиссии по связи по воздействию электромагнитных полей.

По мнению авторов исследования, эту систему можно масштабировать и создать целый промышленный цех или медицинскую палату, в которых часть оборудования сможет нормально работать без проводов.