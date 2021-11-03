Ученые Росатома создадут устройство для ловли беспилотников

Ученые Всероссийского научно-исследовательского института технической физики начали разработку нового оружия. Оно предназначено для отражения ударов небольших беспилотников и авиабомб. Об этом написано в документе, который представители центра разместили на сайте Роспатента.

В документе описан сам снаряд. Он состоит из корпуса, вокруг которого расположены метательные блоки со взрывчаткой и поражающими элементами — специальными грузами, соединенными режущей сетью. Когда взрывчатка воспламеняется, грузы разлетаются и натягивают сеть.

Согласно плану, такое орудие сможет отражать атаку малоразмерных дронов или бомб противника успешнее, чем все предыдущие разработки, потому что оно будет действовать сразу на большой площади. Другие подобные изобретения были не столь эффективны по ряду характеристик — они были слишком легко пробиваемыми.

Патент на снаряд ученые получили в октябре 2021 года. Сейчас специалисты приступят к его изготовлению и дальнейшим испытаниям.