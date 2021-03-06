Ученые разработали методику точного определения биологического возраста человека
Ученые разработали метод точного определения биологического возраста людей. Инновационный метод назвали BiT, что расшифровывается как «бинаризованные часы транскриптомного старения».
Итоги своей работы биологи из Кельнского университета опубликовали в журнале Aging Cell. Автор исследования генетик Бьерн Шумахер рассказал, что метод BiT можно применить к любому организму, поскольку он основан исключительно на активности генов.
Предыдущие методы основывались на работе с ДНК человека, но в этот раз ученые использовали транскриптом. Это набор генов, считываемых из ДНК при производстве белков.
Немецкие специалисты для эксперимента исследовали круглого червя-нематоду Caenorhabditis elegans, продолжительность жизни его генов точно известна. На червя светили ультрафиолетом и регулировали питание. Ученые при этом фиксировали экспрессию генов и продолжительность жизни.
Используя математический прием исследователи смогли точно спрогнозировать ускоряющие и замедляющие старение варианты генов.
Ген долголетия — именно так называют особенности ДНК, при которых его обладатель может жить гораздо дольше, чем среднестатистический человек. Молодой ученый из Дубны Настя Иванова и ее научный руководитель Елена Кравченко изобрели тест, при котором ген долголетия можно обнаружить буквально за три часа. Теперь этот тест может использоваться в общедоступной медицине, особенно в персонифицированной.